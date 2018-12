Chiude in auto figlia e gioca alle slot

Ha lasciato la figlia di tre anni chiusa in auto per andare a giocare alle slot machine. Un cuoco di 30 anni di origine albanese è stato denunciato dai carabinieri di Cagliari per abbandono di minore. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo ha parcheggiato la sua Mercedes in via Pepe chiudendo la figlioletta all'interno per poi andare a giocare alle macchinette in un bar lì vicino. Ci è rimasto per circa 40 minuti, senza mai preoccuparsi della piccola abbandonata in auto, seppur con una portiera e i finestrini leggermente aperti. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno 'liberato' la piccola, fortunatamente in buone condizioni psico-fisiche. Il padre è stato così denunciato.