Ustionata da acido in azienda rifiuti

Incidente sul lavoro nell'azienda Ecoserdiana, a Serdiana, a pochi chilometri da Cagliari. Una dipendente di 30 anni è rimasta ustionata al torace e al braccio: le sue condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina: la donna stava maneggiando alcuni solventi utilizzati all'interno della ditta che si occupa di smaltimento di rifiuti, quando si è inavvertitamente versata addosso dell'acido. La 30enne è stata subito soccorsa dai colleghi. Sul posto sono poi arrivati un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso regionale per il trasporto all'ospedale Brotzu: ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. I carabinieri della Compagnia di Dolianova, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per accertare la dinamica esatta dell'incidente ed eventuali resposabilità di terzi.