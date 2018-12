Cagliari, musica per "Mercati in festa"

(ANSA) - CAGLIARI, 5 DIC - In visita tra i box del mercato accompagnati dalle musiche del Teatro lirico e del Conservatorio Giovanni P. da Palestrina. In occasione dell'apertura straordinaria dei Civici in programma l'8 dicembre, il Comune organizza "I Mercati in festa": a San Benedetto sarà protagonista l'Ensemble Trame Sonore, con i musicisti del Lirico Francesca Viero (oboe), Lucio Casti (violino), Maria Cristina Masi (viola) e Karen Hernandez (violoncello) che si esibiranno intorno alle 11 sulle note di Tchaikovsky e Verdi e con brani della tradizione natalizia europea e sudamericana.

Ai mercati di Sant'Elia, invece, intorno alle 9, via Quirra (10.30) e Is Bingias (12), andrà in scena "Su Cuntzertu Antigu", primo e unico ensemble tutto al femminile di musica tradizionale sarda composto da Myriam Costeri (organetto), Federica Lecca (launeddas e voce), Angelica Fadda (tamburo di Gavoi) e Daniela Addis (triangolo e voce). "Un'ottima occasione - commenta il sindaco Massimo Zedda - per i clienti e per i visitatori di ascoltare musica tradizionale natalizia eseguita da musicisti di alto livello mentre si scelgono i prodotti di qualità che le nostre strutture offrono". (ANSA).