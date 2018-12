Vigili fuoco Cagliari, 10mila interventi

Circa 10.000 interventi di cui 4.500 per incendio, 1.800 per soccorso di persone, 350 per incidenti stradali, 1.200 verifiche di stabilità sugli edifici, 1.000 per alluvioni e danni causati dall'acqua e poi numerosi altri interventi per rispondere alle richieste dei cittadini. Sono alcuni dei numeri dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari che, come gli altri comandi distribuiti in tuta la Sardegna, hanno festeggiato Santa Barbara, patrona del corpo. Quest'anno la cerimonia religiosa è stata condivisa con la Marina Militare.

La consueta messa è stata celebrata alla Basilica di Bonaria dal vescovo Arrigo Miglio, alla presenza delle autorità civili e militari. I festeggiamenti sono poi proseguiti nella caserma del Comando provinciale dei vigili del fuoco in viale Marconi dove circa mille studenti delle scuole della Città metropolitana hanno potuto assistere allo spettacolare saggio dei vigili del fuoco e all'esibizione dei "Mini Vigili". Al termine delle esibizioni sono state consegnate le croci di anzianità e gli attestati di "lodevole servizio" al personale andato in pensione.