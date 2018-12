Investe 80enne su strisce e scappa

Ha investito un'anziana di 80 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali, in via Napoli a Sassari. Si è fermato per controllare le condizioni della donna, e poi è scappato. Un motociclista è ora ricercato dalla Polizia locale che dopo avere visionato le immagini registrate da una telecamera puntata sulla strada e avere raccolto le testimonianze di chi ha assistito all'incidente, spera di riuscire a identificarlo. La donna è stata trasportata in ospedale ed è stata ricoverata per la frattura di una costola e della clavicola.