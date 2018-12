Tradizioni e innovazioni in Fiera Milano

(ANSA) - CAGLIARI, 3 DIC - "L'Artigiano in Fiera si conferma una delle principali vetrine per il nostro artigianato: in questo primo weekend della manifestazione, lo stand della Regione e quelli degli altri espositori sardi hanno registrato un grande afflusso di pubblico, anche grazie al ricco programma di eventi e all'esposizione della mostra 'Il Rosso e il Blu', gli oggetti artigiani dedicati al Cagliari Calcio". Lo dice l'assessora del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas commentando i primi due giorni della rassegna internazionale del settore, in programma alla Fieramilano di Rho fino al prossimo 9 dicembre.

La Sardegna è presente anche quest'anno con 106 aziende in uno spazio espositivo complessivo di quasi 1800 mq. Nello stand dell'assessorato del Turismo, che copre 860 mq, vengono ospitati 39 artigiani (21 dei quali appartenenti alla vetrina online Sardegnaartigianato) appartenenti diverse categorie, dall'abbigliamento tradizionale alla ceramica, dalla coltelleria al corallo e metalli preziosi. Nel padiglione 2 sono presenti anche la collettiva dell'Aspen (Azienda speciale Camera di Commercio di Nuoro) con 21 imprese, poi, al di fuori degli spazi collettivi, partecipano, altre 42 imprese dell'agroalimentare e un ristorante.

"L'isola e il suo saper fare - dice ancora Argiolas - si presentano a Milano nelle tante declinazioni possibili del nostro manufatturiero, fatto di piccole e medie imprese, che creano prodotti originali, di qualità e contemporanei, anche se con un occhio sempre attento alla nostra tradizione".

All'interno dello stand dell'assessorato è presente anche un info point della destinazione Sardegna che distribuisce materiale informativo ed è animato ogni giorno da musica e attività legate agli abiti e alle tradizioni dell'isola.(ANSA).