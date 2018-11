Sempre più tir sulle strade dell'Isola

Tra il 2016 e il 2017 in Sardegna il numero di autocarri per trasporto merci in circolazione è cresciuto del 2,1%, passando da 129.210 a 131.912 unità. La provincia sarda che ha fatto registrare nel 2017 l'aumento maggiore del numero di autocarri per trasporto merci è il Sud Sardegna (+2,5%), seguita da Sassari (+2,4%), Nuoro (+1,9%), Cagliari (+1,7%) e Oristano (+1,6%). Questi dati emergono da un'elaborazione dell'Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazioni Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.

La provincia con più mezzi pesanti è quella di Sassari, a quota 38.970. Al secondo posto è con molto distacco c'è Cagliari con 28.690, mente sin terza posizione si sistema il sud Sardegna con 28.415 mezzi. All'ultimo posto Oristano: 13.935 autocarri nelle strade della provincia. La regione in cui il numero dei veicoli è cresciuto di più nel 2017 è il Trentino Alto Adige, con un aumento del 15,1%.

In seconda posizione segue la Valle d'Aosta (+12,4%), e poi ancora Basilicata (+2,6%), Molise e Puglia (+2,2%), Toscana e Sardegna (+2,1%). In chiusura di questa graduatoria vi sono Piemonte ed Emilia Romagna (+0,4%) e Lazio (-3,2%).