Sardegna: Solinas candidato centrodestra

Il senatore Christian Solinas è il candidato governatore del centrodestra per le elezioni regionali del 2019. Senatore eletto con Lega-Psd'Az e segretario appena riconfermato del Partito Sardo d'Azione, Solinas, 42 anni, ha messo d'accordo tutte le undici sigle della coalizione riunite a Barumini per chiudere il cerchio sul nome. A comunicare la decisione, il coordinatore del tavolo della coalizione, il deputato della Lega Eugenio Zoffili".

Il tavolo del centrodestra è riunito nell'ex convento dei Cappuccini a Barumini. La prima parte del vertice è stata dedicata al programma: ha preso parte il gruppo incaricato di lavorare sui temi. Un gruppo costituito da un esponente per ognuna delle undici sigle che, d'ora in avanti, si riunirà separatamente. A coordinare il tavolo programmatico sarà il numero due della Lega in Sardegna, Dario Giagoni. Previste almeno otto tappe in tutti i collegi dell'Isola.