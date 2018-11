Minaccia madre con coltello, denunciato

Un 40enne, con problemi psichici, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Nuoro. L'uomo, infatti, ha tentato di aggredire la madre per futili motivi.

Secondo quanto ha riferito la donna, il figlio le si è avventato contro con un coltello da cucina di 20 cm e solo grazie ad un espediente, sarebbe riuscita a farlo uscire di casa e a barricarsi all'interno, chiamando la Polizia. Il 40enne si è allontanato ma è stato rintracciato dalle Volanti: si era procurato una grossa mazza, con il probabile obiettivo di sfondare la porta d'ingresso e rientrare in casa.