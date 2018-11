Surf, Nesti e Rubegni campioni italiani

Un'attesa di un mese e mezzo per avere le migliori condizioni meteo. E poi tutti in acqua ad affrontare onde alte anche quattro metri. A Capo Mannu, per la seconda edizione dei FISW Surf Games, Francesca Rubegni e Genesio Ludovisi si confermano campioni d'Italia nel longboard femminile e bodyboard. Federico Nesti è il nuovo campione Italiano di longboard mentre Lorenzo Boschetti trionfa nel SUP Wave. Nel Capo Mannu Shortboard Challenge trionfo di Alessandro Piu e Onda Pacitto.

Neanche i problemi con il tempo hanno impedito ai 74 atleti in gara di dare spettacolo nei 3 spot di gara. Il Minicapo, lo Scivolo e La Punta hanno regalato a pubblico e rider onde potentissime. Bravo Nesti a strappare il titolo al local Mattia Maiorca, forse frenato da un infortunio riportato in gara qualche giorno fa. Con Maiorca fuori gioco a Matteo Fabbri, vice campione d'Europa e d'Italia in carica, non riesce la scalata fino alla prima posizione e per il secondo anno consecutivo deve accontentarsi dell'argento. Terzo posto per Renato Carta, quarto Alessandro Demartini.

Senza storia la lotta per il titolo femminile con Rubegni al top. Seconda posizione per Stella Lauro, terza per Alexia Rizzardi e quarta per Valentina Marconi. Nel SUP Wave, al termine di cinque round di gara, Boschetti ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta poliedrico in grado di competere ai massimi livelli sia nel kiteboard che in questa disciplina: in una finale davvero combattuta, con punteggi molto alti, ha battuto Federico Benettolo, Andrea Cremoni ed Elia Senni. L'ultima categoria, il BodyBoard, è stata dominata dal campione Italiano in carica e vicecampione d'Europa Ludovisi.

Secondo Davide Danti, terzo Andrea Cannavò, quarto Vittorio Pera. Al Capo Mannu Shortboard Challenge, contest di shortboard che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più forti atleti italiani, Piu si è imposto i finale al Minicapo, seguito da Matteo Calatri, Lorenzo Castagna e Mauro Pacitto. Nella categoria femminile a vincere è stata Pacitto: ha preceduto Giulia Tinelli, Sofia Ferri e Francesca Lari.