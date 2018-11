CagliariRespira, 3.700 maratoneti al via

(ANSA) - CAGLIARI, 29 NOV - Undicesima edizione della CagliariRespira: domenica 2 dicembre si corre la mezza maratona, la KaralisRun (9,9 chilometri) e la SeiKilometri non competitiva. Quest'anno i partecipanti superano quota 3.700 (nel 2017 erano 3.000), con atleti provenienti da tutta Italia e da 10 nazioni, fra cui Gran Bretagna, Francia, Iran, Belgio e Polonia. In parallelo Rock'On, l'animazione musicale delle migliori band predisposta lungo tutto il percorso, dal centro storico al Poetto, e Corsa e Solidarietà, iniziativa che si propone di finanziare attività e progetti di associazioni benefiche con la vendita dei pettorali della SeiKilometri.

Sabato 1 anteprima con la KidsRun: 200 giovani sportivi verranno suddivisi per differenti fasce d'età per confrontarsi su 400 metri (fino a 8 anni), 800 metri (9-12 anni) e 1.200 metri (13-14 anni). Per quanto riguarda i top runner, ancora una volta sulla griglia di partenza Said Boudalia, presenza assidua e vincitore incallito della CagliariRespira, e Ahmed El Mazoury, atleta azzurro che si presterà anche a differenti test di valutazione sulla prestazione sportiva in vista delle prossime Olimpiadi. Per la compagine femminile, si gioca in casa con Claudia Pinna. (ANSA).