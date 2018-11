Barumini in calendario storico dell'Arma

(ANSA) - CAGLIARI, 29 NOV - C'è anche Su Nuraxi di Barumini nel nuovo calendario storico dell'Arma dei carabinieri dedicato a tutti i siti italiani diventati patrimonio dell'Unesco.

"Questa edizione infatti è stata pensata per la ricorrenza dei 40 anni dell'inserimento del primo sito italiano nell'elenco di quelli definiti patrimonio mondiale dell'umanità e parallelamente l'anniversario dei 50 anni dalla nascita dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale", ha spiegato il comandante provinciale di Cagliari, colonnello Luca Menniti.

Accanto ai disegni in cui vengono riprodotti i 54 siti nazionali, sempre tramite i disegni viene ripercorsa l'evoluzione e la trasformazione dell'Arma negli ultimi decenni, proprio a partire dal comando Tutela patrimonio avviato nel 1969. Alla Sardegna è dedicato il mese di maggio: vicino al volto di un corazziere compare così anche il sito archeologico di Barumini. "Le immagini vogliono testimoniare la nostra presenza sul territorio e l'integrazione dell'Arma nel tessuto sociale", ha sottolineato il colonnello Minniti ricordano che oltre al calendario c'è l'Agenda storica quest'anno dedicata ai carabinieri nella letteratura.(ANSA).