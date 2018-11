Alghero vieta i circhi con animali

(ANSA) - ALGHERO, 29 NOV - Alghero vietata ai circhi con animali. Il sindaco Mario Bruno ha emesso un'ordinanza con cui si nega qualsiasi autorizzazione agli spettacoli che impiegano animali appartenenti alle specie indicate dalla Commissione scientifica Cites, ossia: primati, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. "Negli ultimi anni è considerevolmente cresciuta, nella nostra città, la sensibilità dell'opinione pubblica riguardo all'utilizzo degli animali da parte dei circhi che li coinvolgono negli spettacoli, violandone di fatto il naturale comportamento e l'indole", spiega il sindaco.

Il primo cittadino di Alghero ricorda che le forti critiche espresse anche di recente su questo genere di show, sono state accompagnate dalla "preferenza di spettacoli circensi che non prevedano l'utilizzo di animali, privilegiando le buone prassi che esistono in ambito circense, conciliando un'arte che ha storia secolare con la rinuncia a pratiche non idonee verso gli animali, anche se prive di maltrattamenti e violenze verso gli stessi, come riconosciuto da autorità scientifiche in tutto il mondo". (ANSA).