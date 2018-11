Verso la Polizia metropolitana Sassari

Sassari compie un altro passo verso la creazione di un corpo di polizia metropolitana. L'assessore delegato alla Polizia municipale, Antonio Piu, e il comandante della polizia locale di Sassari, Gianni Serra, hanno firmato una convenzione col sindaco di Valledoria, Paolo Spezziga, per sancire la collaborazione fra le due strutture, che porterà alla formazione degli agenti del Comune costiero e alla condivisione di diversi servizi, come la centrale operativa di Sassari, attiva 24 ore su 24.

"La convenzione con Valledoria segue quelle con Tissi, Usini e Uri, attraverso cui mettiamo a disposizione esperienza e professionalità per fare in modo che la polizia locale sia sempre più un presidio di sicurezza territoriale esteso a tutta l'area metropolitana", commenta Piu. "È un altro passo verso la costituzione di una polizia metropolitana - aggiunge Serra - ci saranno scambi formativi e una collaborazione nelle attività più complesse come i controlli ambientali e commerciali sui litorali".

Per Spezziga "il Comune Valledoria entra a far parte della polizia locale di Sassari con tutti i vantaggi che ne derivano in termini di formazione, controllo del territorio e sicurezza".