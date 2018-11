Presunto terrorista fermato in Sardegna

Un lupo solitario affiliato all'Isis che avrebbe avuto intenzione di mettere a segno un attentato in Sardegna, probabilmente avvelenando con un topicida una condotta idrica potabile. Sono le prime indiscrezioni sul 38enne islamico arrestato oggi dai Nocs e dalla Dda di Cagliari e fermato a Macomer. La misura cautelare d'urgenza è stata chiesta dai sostituti procuratori Danilo Tronci e Guido Pani, autorizzata in poche ore dal Gip Lucia Muscas proprio per l'alto rischio del progetto criminale.

IL BLITZ IN CENTRO A MACOMER - Paura a Macomer durante il blitz che stamattina in pieno centro ha portato all'arresto di un presunto terrorista islamico. Le forze dell'ordine e la Polizia Municipale hanno bloccato tutti gli accessi tra corso Umberto e via Roma, di fronte alla Banca Intesa, dove era parcheggiato il furgone bianco dell'uomo poco prima che salisse a bordo. Dopo l'arresto il mezzo è stato sequestrato.

Sono stati momenti di apprensione tra i passanti, i clienti e i dipendenti della banca che hanno chiuso l'ingresso all'istituto di credito, soprattutto dopo che in città si era diffusa la voce che si potesse trattare di una rapina. Nel centro di Macomer, tra via Mazzini e via Brigata Sassari, dietro corso Umberto, vive una nutrita comunità di extracomunitari, alcuni dei quali si sono integrati nella vita del paese e hanno dei figli nelle scuole cittadine. Diversi sono venditori ambulanti, proprietari di furgoni sempre parcheggiati nella zona.

IN PAESE CON MOGLIE E 4 FIGLI - Abitava da alcuni anni nella palazzina al civico 42 di via Londra, nel quartiere di Scalarba, il presunto terrorista islamico arrestato questa mattina a Macomer con un blitz della Polizia. L'uomo viveva in un appartamento con la sua famiglia: la moglie originaria del Marocco e i quattro figli, tutti vanno regolarmente a scuola in paese. Nello stabile era conosciuto da tutti come una persona mite e tranquilla, nessuno ha mai sospettato che potesse avere intenzioni terroristiche.