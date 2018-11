Distruggono sedili su bus, 4 denunce

(ANSA) - NUORO, 28 NOV - Quattro studenti dai 15 ai 17 anni sono stati denunciati al Tribunale dei minori per atti di vandalismo all'interno di un pullman dell'Arst. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Ulassai, in Ogliastra, quando l'autista del mezzo è stato costretto ad arrestare la corsa del pullman per circa due ore perché il gruppo di minorenni stava danneggiando i sedili dai quali era stata estratta l'imbottitura interna. L'autista ha segnalato il fatto ai Carabinieri della stazione di Ulassai che sono intervenuti a bordo del pullman. I militari hanno identificato i quattro presunti responsabili e li hanno denunciati.

Si tratta di atti che si verificano frequentemente a bordo dei pullman di linea. Uno dei più gravi, sostengono i militari, "è stato lo scorso 21 giugno quando due ragazzi di Ulassai hanno ingiuriato e molestato il conducente del mezzo pubblico fino a provocargli stati d'ansia tanto da non essere più in grado di proseguire il percorso stabilito".