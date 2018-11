João Pedro al Cagliari sino al 2022

Rinnovo di contratto per João Pedro: il giocatore brasiliano, arrivato in Sardegna dal Palermo quattro anni fa, ha firmato il prolungamento che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2022. Acquistato nell'estate del 2014, João Pedro ha sinora giocato in rossoblù 127 partite, segnando 34 reti e fornendo 15 assist vincenti ai compagni.

L'anno scorso è stato bloccato prima da una squalifica di quattro giornate per un rosso nella gara in casa con la Fiorentina. Poi è arrivata la mazzata dell'accusa di doping: il giocatore ha sempre sostenuto di aver assunto involontariamente il diuretico contestato. La squalifica è stata di sei mesi. Ma il ritorno in campo, in questa stagione, è stato quasi da film: subito in gol alla prima partita giocata contro il Milan dopo lo stop.

Nato come centrocampista-trequartista Joao Pedro ultimamente è stato utilizzato da Maran come punta accanto a Pavoletti. In questo campionato ha realizzato tre gol in nove partite.