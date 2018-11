Caccia a pirata della strada a Sassari

A Sassari è caccia aperta al pirata della strada che ieri, a tarda sera, ha investito un uomo di 57 anni in viale Porto Torres. La vittima stava attraversando all'altezza del centro commerciale Auchan. In quel momento sulla città si abbatteva un forte acquazzone.

L'automobilista, alla guida di una vettura grigia, l'ha colpito, si è fermato per qualche secondo e poi è ripartito senza prestargli soccorso. Scaraventato a terra, il pedone è stato soccorso da un'équipe del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Annunziata, dove gli sono stati riscontrati un trauma cranico e lesioni su tutto il corpo. È tuttora ricoverato in Rianimazione, la prognosi è riservata. L'auto dell'investitore è stata vista ripartire in direzione Li Punti.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi dell'incidente e hanno ascoltato numerose testimonianze, ma a causa del buio e della pioggia nessuno è stato in grado di vedere con esattezza il modello dell'auto o di annotare il numero di targa. Gli agenti stanno visionando le immagini di alcune telecamere private puntate sulla strada, per cercare di risalire all'identità del conducente. In attesa di stabilire eventuali responsabilità sull'incidente, ci sarà una denuncia per omissione di soccorso.