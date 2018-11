Sindaci nord ovest,indietro non si torna

"Indietro non si può tornare, la strada deve essere completata in coerenza con il resto dell'opera, già abbondantemente realizzata". È l'appello che il Nord Ovest Sardegna lancia dalla sala del consiglio comunale di Alghero, riunito in seduta aperta per affrontare insieme a tutti i rappresentanti istituzionali del territorio la vertenza legata alla realizzazione dell'ultimo tratto della strada Sassari-Alghero a quattro corsie, dalla rotatoria di Rudas al centro abitato di Alghero, lungo il quale si interseca la "bretella" per l'aeroporto di Fertilia.

All'appello all'unità formulato dal sindaco di Alghero, Mario Bruno, hanno risposto il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, anche come presidente della Rete metropolitana del Nord Sardegna, il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, anche come presidente del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, il sindaco di Olmedo, Toni Faedda, il sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu, il sindaco di Ittiri, Antonio Sau, il vicesindaco di Uri, Matteo Dettori. Poi il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, e quello del Partito democratico, Raimondo Cacciotto, i segretari territoriali di Cgil e Cisl, Francesca Nurra e Pierluigi Ledda, il segretario particolare dell'assessorato regionale dei Lavori pubblici, Tore Terzitta, e il direttore generale dell'assessorato regionale dell'Urbanistica e degli Enti locali, Antonio Sanna.

Dopo un'animata discussione, durante la quale sono finiti nel mirino delle opposizioni il Piano paesaggistico regionale, il "cagliaricentrismo" della Regione e la complessiva gestione della vicenda negli ultimi tre anni, è emerso che su un punto il territorio è compatto. Lo sintetizza il sindaco Mario Bruno. "Occorre restituire dignità alla politica che fa sintesi, che difende il territorio - dice - che difende le scelte della popolazione e i suoi interessi".