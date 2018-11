Incendio in un attico, paura a Cagliari

Momenti di paura nel pomeriggio in viale Merello a Cagliari. Per cause non ancora accertate il sottotetto dell'attico di una palazzina ha preso fuoco e la casa si è riempita di fumo. Una fitta coltre densa e nera si è sollevata. Marito e moglie che si trovavano in casa sono corsi all'esterno e hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cagliari. I pompieri stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio. Nessuno è rimasto ferito: ancora da quantificare i danni.