Al Teatro Massimo nel segno di Morganti

Grande protagonista della scena teatrale contemporanea, Claudio Morganti, regista, attore, drammaturgo, sarà al Massimo di Cagliari, ospite di Sardegna Teatro. Tre gli appuntamenti. L'1 e il 2 dicembre sarà messo in scena "Freier Klang", da lui diretto, prodotto dalla sua compagnia "Esecutivi per lo Spettacolo", la drammaturgia é di Rita Frongia. In scena Sergio Licatalosi, Francesco Pennacchia, Gianluca Stetur. Un concerto di musica aleatoria che gioca su una misteriosa partitura "aperta", mescolando teatro e note.

Due le conferenze spettacolo entrambe aperte al pubblico e gratuite: "Una sottile linea improvvisativa come antidoto alla morte", condotta insieme a Piergiorgio Giacchè, insegnante di Antropologia del teatro e dello spettacolo, il 27 novembre alle 17.30; Un viaggio tra l'improvvisazione musicale e l'improvvisazione teatrale. Il 29 alle 19 è la volta di "Umanescenza. Incontro sull'arte imperfetta della drammaturgia", con Claudio Morganti e Rita Frongia. Una riflessione poetica e teorica intorno all'arte della scrittura drammatica.