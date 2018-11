Cagliari di emergenza contro il Torino

Emergenza formazione per Maran in vista della sfida in notturna di domani contro il Torino alla Sardegna Arena. Oltre Padoin tra i titolari è a forte rischio anche Castro che ha rimediato alla fine dell'allenamento di oggi un problema al ginocchio. Domani le convocazioni, ma il mister sta già pensando alle contromisure: Lykogiannis dovrebbe occupare la fascia sinistra, mentre Joao Pedro dovrebbe arretrare il suo raggio d'azione e in avanti Sau dovrebbe giocare accanto a Pavoletti. In dubbio anche Faragò.

Le prime parole di Maran nella presentazione della gara con i granata sono state per il collega Mazzarri, da giocatore un ex del Cagliari, che ieri ha accusato un malore e non potrà seguire la sua squadra domani sera. "Spero che Walter possa rimettersi al più presto - ha detto Maran - Auguri da parte mia e da tutta la società". Sulla partita Maran è stato molto chiaro. "Quella di domani - ha detto - sarà la prima di otto gare in trentadue giorni. Partire bene darebbe la spinta, il morale e l'entusiasmo per affrontare le successive nel modo giusto. Senza contare che giochiamo in casa, con lo stadio pieno. Tre punti ci darebbero uno slancio incredibile, oltre ad essere importanti per la classifica".

Dai tifosi il rimedio alle emergenze? "Ci stanno trasmettendo tutto il loro calore - ha raccontato - Quando arriviamo allo stadio, percepiamo un clima di grande euforia. Tutto questo ci riempie di orgoglio, sappiamo che ci sono molte aspettative, tocca a noi saper ripagare la nostra gente. Vogliamo che i tifosi si esaltino, dovremo essere bravi a portare in campo questo clima e a farci trascinare dall'entusiasmo che abbiamo intorno". Ma attenti al Toro: "Non lo scopro io - ha avvertito - dispone di un potenziale offensivo notevole, è una squadra con giocatori di qualità ma anche tosta, fisica, tiene bene il campo. Dovremo dare il meglio di noi".