Incendio doloso,piromane di autodenuncia

Nella tarda mattinata un incendio di natura dolosa ha distrutto una vecchia rivendita di auto in dismissione. Le fiamme hanno divorato l'ex concessionaria Subaru e Suzuki che si trova nella strada 28 della zona industriale di Predda Niedda, lungo la rampa che immette sulla strada statale per Alghero.

A provocare il rogo sarebbe stato un piromane che si è già consegnato ai carabinieri della compagnia di Sassari e avrebbe confessato di essere il responsabile. Secondo la spiegazione che ha fornito prima di essere accompagnato in ospedale ed essere messo sotto osservazione, l'uomo avrebbe detto di aver agito per cercare di attirare l'attenzione: senza casa, ha scelto questa forma plateale di protesta per chiederne una.