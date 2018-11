Sassari-Alghero, Ganau firma referendum

(ANSA) - ALGHERO, 23 NOV - "È una battaglia di tutto il territorio per il diritto alla mobilità, ai trasporti e ai collegamenti rapidi, una delle carenze strutturali più importanti della nostra isola". Così il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, motiva la scelta di firmare la richiesta di referendum consultivo a sostegno della battaglia per la realizzazione della quattro corsie sulla Sassari-Alghero, promosso dal sindaco di Alghero, Mario Bruno.

Oggi Ganau è stato accolto nel presidio allestito lungo la strada da Raimondo Cacciotto, consigliere regionale del Pd ed ex vicesindaco di Alghero, dalla vicesindaca Gabriella Esposito e dal consigliere comunale dem Enrico Daga.

"Sarebbe uno scippo ai danni del territorio - ha aggiunto il presidente del parlamento sardo - siamo tutti mobilitati con l'obiettivo di vedere realizzata la strada a quattro corsie".