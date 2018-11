Media Day Cagliari, a lezione da Maran

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - Il centro Sportivo di Asseminello ha ospitato il "Media Day", una giornata dedicata alla stampa.

Oltre 40 giornalisti hanno assistito inizialmente all'allenamento della squadra. Al termine della seduta, nella sala stampa del Centro, mister Maran ha incontrato i rappresentanti delle testate per parlare di calcio. Ad aprire i lavori e dare il benvenuto da parte del club il Direttore generale, Mario Passetti.

"Più che una vera e propria lezione, vorrei fosse più un momento di incontro, uno scambio reciproco, una chiacchierata a 360 gradi sul calcio" ha esordito Maran. Il mister ha spaziato così su tantissimi argomenti tenendo sempre alta l'attenzione, incuriosendo l'auditorio con considerazioni informali e rispondendo alle mille curiosità dei giornalisti.

Maran ha anche mostrato alcuni video tattici di allenamenti realizzati col drone, illustrando nei dettagli il lavoro settimanale svolto dalla squadra.

Al termine dell'incontro, i giornalisti hanno pranzato nella Club House del centro sportivo per poi chiudere la giornata dando vita ad una partita di calcio a 5 con i rossoblù: aggregazione e divertimento nel segno del pallone per chiudere il primo "Media Day" stagionale.(ANSA).