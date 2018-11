Centro commerciale naturale nel Corso

Patto tra cinquanta attività commerciali di una delle strade storiche del centro. Nasce a Cagliari il consorzio Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio Emanuele II: cercherà di rilanciare l'area sfruttando l'occasione delle ultime opere di riqualificazione e pedonalizzazione. Il CCN nasce dalle basi create dall'Associazione Corso Vittorio Emanuele II, che negli ultimi sette anni ha lavorato per organizzare attività nel quartiere Stampace, come il Natale in Corso (in piazza Yenne) e l'Estate in Corso. Il suo obiettivo è quello di rivitalizzare il commercio, puntando alla riqualificazione dell'offerta e al miglioramento nell'accoglienza dei clienti e nel supporto ai commercianti del quartiere.

"Siamo felici di essere finalmente giunti a questo traguardo - spiega il presidente Antonio Ghiani - molto importante. Da circa sette anni operiamo nel Corso e contiamo ora di poter accedere ai fondi regionali e poter lavorare ancora meglio attraverso una ricca proposta di attività diurne e notturne". "Siamo certi che, oltre al Natale in Corso e all'Estate in Corso, potremo arricchire l'offerta con importanti novità", aggiunge.

Tra gli obiettivi prefissati anche la ricerca di un adeguato bacino di parcheggi per i clienti e di carico e scarico per i commercianti. "Prevediamo - continua Ghiani - di programmare periodicamente incontri mirati con i residenti per renderli partecipi delle tante attività svolte dal consorzio, oltre che coinvolgerli costantemente verso l'obiettivo comune di contribuire insieme alla crescita e il miglioramento della città. Siamo aperti a qualsivoglia collaborazione che ponga tra i suoi obiettivi principali quelli della crescita e riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele II e dell'intero quartiere di Stampace".