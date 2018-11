Trovato morto 75enne disperso ad Arzana

E' stato trovato morto, Piero Ferreli, l'allevatore di 75 anni che si è allontanato ieri mattina da altri conoscenti con i quali stava radunando gli animali per la vaccinazione, facendo perdere le sue tracce nelle campagne di Arzana. Il corpo è stato recuperato questa mattina dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna in collaborazione con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e volontari in località Scassè, tra Ruinas e il confine tra Desulo e Aritzo.

Le ricerche sono state condotte, oltre che con l'elicottero dei vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un drone, un Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dotato di telecamera e camera termica. Le ricerche erano state sospese in nottata e riprese questa mattina. Poi la scoperta del cadavere del 75enne.