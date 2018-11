Giovane cervo tra onde, video è vecchio

Il post con il video di un giovane cervo che gioca tra le onde in riva al mare, diventato subito virale sul web, non è recente e neppure arriva dalla Sardegna. Le riprese infatti risalgono ai primi anni '90 e sono state girate in Francia. Sono stati i responsabili del complesso turistico Is Cannisonis di Torre dei Corsari a precisarlo, dopo che avevano rilanciato sulla loro pagina Facebook il video postato da Giampaolo Concas indicando come luogo la spiaggia di Piscinas.

"La provenienza a questo punto è incerta", ammettono dal resort. Sta di fatto che i giochi d'acqua di questo giovane esemplare di cervo hanno conquistato di nuovo migliaia di internauti.