Giovane cervo in spiaggia, video virale

(ANSA) - CAGLIARI, 22 NOV - Un giovane esemplare di cervo che gioca in riva al mare sulla spiaggia di Piscinas, nel comune di Torre dei corsari, sulla costa occidentale della Sardegna. Prima piccoli passi nell'acqua, qualche spruzzo freddo che lo fa stizzire, poi la corsa liberatoria tra le onde. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook del complesso turistico Is Cannisonis e girato da Giampaolo Concas, è diventato virale nel giro di qualche ora. Attualmente sono oltre 14 mila le visualizzazioni per questo spettacolo della natura immortalato sulla Costa Verde.

I giochi nell'acqua di questo giovane esemplare di cervo hanno colpito gli internauti, pronti a postare migliaia di commenti a corredo delle immagini. Non è la prima volta che un video di questo tipo, girato in Sardegna, attira l'attenzione.

Per lo più si tratta di zone turistiche che in estate sono prese d'assalto e che d'inverno tornano ad essere territorio di caccia o di passaggio per la fauna selvatica che abita le campagna dell'Isola.