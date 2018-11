Basket: Dinamo batte Falco Vulcano 60-92

(ANSA) - SASSARI, 22 NOV - Vittoria autoritaria degli uomini di coach Vincenzo Esposito che espugnano il campo della Savaria Arena 60-92. La Dinamo Banco di Sardegna torna a sorridere e lo fa sul campo ungherese di Szombathely battendo il Falco Vulcano.

Dopo un avvio un po' contratto, il Banco dilaga a cavallo tra secondo e terzo periodo nonostante le assenze: gli uomini di coach Vincenzo Esposito portano sul parquet una difesa arcigna, che concede solo 60 punti agli avversari. Una prestazione corale, con tutti gli uomini a referto e cinque in doppia cifra, che rappresenta la risposta migliore al momento difficile dopo la sconfitta con Pistoia.

Si chiude dunque con una vittoria la regular season di Fiba Europe Cup per gli uomini di coach Esposito, con la qualificazione al turno successivo conquistata già due settimane fa: il Banco ha perso solo una sfida in Coppa, quella con lo Szolnoki Olaj della scorsa settimana.

Si attende ora il risultato della sfida tra Szolnoki Olaj e Liecester Riders che potrebbe consegnare ai biancoblu la vetta del gruppo H in caso di sconfitta degli ungheresi.

"Siamo partiti un po' contratti perché arriviamo da due sconfitte nelle ultime due sfide ma quando abbiamo iniziato a giocare con una buona difesa, controllare i rimbalzi e segnare dei canestri importanti ci siamo sciolti e abbiamo giocato la nostra pallacanestro - dice Esposito a fine gara - Siamo molto contenti di aver centrato la qualificazione al prossimo turno di Fiba Europe Cup ma sappiamo che, essendo una squadra nuova, abbiamo tanto da lavorare molto per crescere e fare bene in campionato e coppa".(ANSA).