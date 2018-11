Pd, direzione regionale il 26 novembre

Un confronto sulla situazione politica in vista delle regionali di febbraio. E' l'ordine del giorno della direzione regionale del Pd che il segretario Emanuele Cani ha convocato per lunedì 26 novembre alle 16 nella sede provinciale del partito in via Canepa a Oristano. Si discuterà della strada percorsa dalla segreteria in vista del voto, ma anche della possibilità - sempre che non lo faccia già nella settimana in corso - che il sindaco di Cagliari Massimo Zedda accetti di guidare la coazione di centrosinistra alle elezioni di febbraio, presumibilmente il 24.

Infine, punto dell'odg aggiunto nell'ultima ora sarà il voto del 20 gennaio nel collegio di Cagliari della Camera dei deputati rimasto vacante dopo le dimissioni del velista Andrea Mura, ex esponente del Movimento Cinquestelle.