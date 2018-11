Assalto a portavalori con tabacchi

Assalto ad un furgone portavalori del Monopolio di Stato carico di tabacchi a Orgosolo. Tre banditi, mascherati e armati di fucili, hanno fermato il mezzo in Corso Repubblica e intimato all'autista, che si accingeva a scaricare la merce in una tabaccheria, di consegnare tutti gli scatolini per un valore di 10mila euro.

Dopo aver riposto la merce all'interno di una Fiat Punto rossa, i malviventi si sono dileguati con il bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Orgosolo, guidati dal vice Questore Giampiero Putzu, e gli uomini della Squadra Mobile di Nuoro che hanno avviato le indagini, dando la caccia ai tre malviventi.

Si tratta del quarto episodio di questo tipo a Orgosolo negli ultimi cinque anni, un assalto in pieno giorno e al centro del paese, secondo una tecnica rodata: con il mezzo parcheggiato a bordo strada e la merce pronta per la consegna. In un caso, però, la rapina era stata messa in atto nella statale che collega Nuoro e Orgosolo.