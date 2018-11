Maltempo: allerta gialla in Sardegna

Prorogata nella Sardegna centrale e sud occidentale l'allerta meteo per piogge, temporali, vento e mareggiate. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino confermando la criticità per rischio idrogeologico localizzato e per rischio idraulico con codice giallo sul Campidano, Iglesiente, Tirso e Montevecchio-Pischilappiu. La nuova allerta parte dalla mezzanotte di mercoledì 21 novembre sino alle 14 dello stesso giorno.

FULMINE SU AEREO CAGLIARI-ROMA. Un fulmine ha colpito l'aereo Alitalia Cagliari-Roma delle 12. Nessun danno al velivolo, fa sapere la compagnia, ma a bordo tra i passeggeri ci sono stati momenti di paura. A descrivere il viaggio "piuttosto movimentato" è stata la deputata del Pd Romina Mura, che ha scritto un breve post su Facebook e poi ha raccontato l'episodio all'ANSA. "Abbiamo incontrato una perturbazione e a un certo punto abbiamo visto una luce molto forte entrare dentro l'aereo. E' seguito uno scoppio che mi è sembrato provenisse dalla punta del velivolo. Subito dopo si sono spente le luci e si sono attivate quelle di emergenza: tra i passeggeri è calato un silenzio carico di apprensione - racconta la parlamentare - Una volta a terra, tutti sani e salvi, non avendo avuto nessuna informazione da parte dell'equipaggio ci siamo confrontati tra di noi e abbiamo ipotizzato che ci avesse colpito un fulmine". Circostanza confermata poi da Alitalia.