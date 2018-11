Maltempo, esonda rio e travolge auto

(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - Le abbondanti piogge di oggi hanno creato hanno portato all'esondazione del rio Cixerri: l'ondata di acqua si è riversata lungo la strada Provinciale 85, nei pressi di Iglesias, travolgendo un'auto che è finita fuori strada. Fortunatamente l'automobilista è riuscito a uscire dall'abitacolo illeso.

È accaduto questa sera intorno le 20 in località "Caput Acquas". Il conducente di una Volkswagen Golf, un 38enne di Carbonia, a causa della corrente dell'acqua che aveva invaso la strada ha perso il controllo del veicolo che è scivolato in una cunetta ormai piena di fango. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Iglesias e i vigili del fuoco che hanno recuperato il veicolo. Militari e vigili del fuoco stanno intervenendo in diverse zone del Sulcis dove si stanno registrando allagamenti e disagi. Attualmente la situazione è sotto controllo. (ANSA).