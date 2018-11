Condanna più pesante a ex sindaco Sulcis

Condannato in appello anche per la tentata concussione a due anni e mezzo di reclusione contro i due anni inflitti dai giudici del Tribunale a luglio del 2016. Questa la pena inflitta all'ex sindaco di Domusnovas, nel Sulcis, Angelo Deidda, al termine del processo di secondo grado per molestie sessuali nei confronti delle lavoratrici della coop "Domus servizi srl", incaricate delle pulizie degli edifici pubblici.

Ridotta, invece, per effetto delle prescrizioni la condanna a due anni e sei mesi a Marco Cuccu, l'ex vicesindaco, che in primo grado era stato riconosciuto responsabile anche della tentata concussione (due anni e 10 mesi in primo grado).

I due amministratori erano stati indagati per le molestie sessuali e per la tentata concussione di due precarie di una società di servizi che lavoravano nel Comune sulcitano. Già annunciato dai difensori Patrizio Rovelli e Maria Grazia Monni il ricorso in Cassazione.