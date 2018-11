Basket: Serie A, Sassari-Pistoia 111-113

(ANSA) - SASSARI, 18 NOV - Una Dinamo Sassari Banco di Sardegna troppo brutta per essere vera concede sul proprio campo la prima vittoria stagionale alla Oriora Pistoia, che al PalaSerradimigni si impone per 111-113. Per la squadra di Vincenzo Esposito, ex di turno, è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: un'inversione di tendenza preoccupante, anche perché è frutto di un'involuzione tecnica e mentale su cui è necessario riflettere subito.

La Dinamo parte bene in attacco ma l'intensità difensiva lascia subito a desiderare e Pistoia prende coraggio, tanto da chiudere la prima frazione in vantaggio dopo essere stata anche avanti di 8 punti. Al 10' è 28-30. Non va meglio per il Banco all'inizio della seconda frazione. Troppa confusione, troppi errori non forzati. Nel caos generale, la Dinamo rimette il muso davanti per due volte sul 36-35 e sul 38-37, ma Pistoia c'è ed è motivatissima. Al 15' Sassari va sul 43-40 e subito dopo fissa il massimo vantaggio sul 51-44 e sul 53-46. Si va negli spogliatoi sul 57-52.

Nella ripresa si parte con una schiacciata a due mani di Polonara su alley-oop di Petteway che segna il nuovo massimo vantaggio di Sassari sul 61-52: +9. Ancora Polonara allunga sino al 66-54 e poi sul +13: 72-59. Alla fine del terzo quarto il tabellone dice 83-77. Proprio quando sembra poter controllare la partita, la squadra di casa si complica la vita con una prestazione difensiva decisamente pessima e con idee poco chiare in attacco.

Con grandissima pazienza Pistoia resta in scia e a tre minuti dal termine mette la freccia: 96-99. A due minuti dal termine gli ospiti salgono addirittura a +8: 96-104. La Dinamo avrebbe anche la possibilità di riprendersi il match ma pasticcia sino alla fine. Pistoia festeggia meritatamente.(ANSA).