Barista rapinata nel parcheggio Le Vele

Banditi in azione nella tarda serata di ieri nel parcheggio del centro commerciale Le Vele, a Quartucciu. Presa di mira la dipendente di un bar, portato via l'incasso, circa duemila euro.

I banditi sono entrati in azione intorno alle 22. La giovane era appena uscita dal centro commerciale dopo aver effettuato tutte le operazioni di chiusura e stava raggiungendo l'auto, quando due persone l'hanno sorpresa alle spalle. Le hanno puntato alla schiena quella che sembrava una pistola e l'hanno obbligata a consegnare i soldi. Preso l'incasso i malviventi sono fuggiti.

La dipendente del bar ha subito chiamato il 113, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu, ma i banditi erano già fuggiti. La Polizia ha avviato le indagini sull'episodio, sono stati recuperati i filmati delle telecamere del centro commerciale che potrebbero aver ripreso le fasi della rapina.