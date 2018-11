Riapre la strada dell'Anglona

(ANSA) - SASSARI, 16 NOV - Riapre la statale 200 dell'Anglona, chiusa dal 29 ottobre scorso a causa di una frana nei pressi di Castelsardo. Gli operai dell'Anas hanno infatti completato con successo le operazioni di rimozione dei massi e di messa in sicurezza della parete rocciosa che sovrasta la strada.

Nel frattempo, la società annuncia che lunedì prossimo, 19 novembre, saranno realizzati gli interventi di ripavimentazione della statale 131 all'altezza di Ploaghe, Florinas e Codrongianos. I lavori impongono l'istituzione di limitazioni al traffico. Nello specifico, chiuderà sino al 19 dicembre la carreggiata in direzione Cagliari, tra il chilometro 192,450 e il chilometro 198,450. Rimarrà chiusa anche la rampa di ingresso alla statale in direzione Cagliari dallo svincolo per Florinas e Codrongianos. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità alternativa, costituita dalle statali 597 del Logudoro e 729 Sassari-Olbia a partire dalla svincolo di Saccargia.