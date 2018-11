Naufragio migranti in Sardegna, un morto

Il viaggio su un barchino di un gruppo di algerini per raggiungere la Sardegna si è trasformato in tragedia. Tre migranti sono stati soccorsi, il cadavere di un giovane è stato ripescato in mare e si sospetta che in acqua ci siano ancora altri dispersi, nove secondo quanto dichiarato dagli stessi superstiti alla Capitaneria di porto di Sant'Antioco. Sono in corso le ricerche in mare da parte di Guardia costiera e Guardia di finanza, mentre a terra stanno lavorando carabinieri e polizia. Il barchino è naufragato al largo dell'Isola del Toro, vicino a Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna. La barca era in avaria e secondo quanto dichiarato dai tre alla Capitaneria di porto alcuni dei migranti si sono tuffati in mare, mentre i tre sono rimasti sul barchino.