Alghero,sequestro luminarie e giocattoli

(ANSA) - ALGHERO, 16 NOV - Oltre 2mila articoli tra luci natalizie e giocattoli sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Alghero in seguito ai controlli contro le frodi in commercio in tre negozi cittadini. I prodotti sequestrati erano privi dei requisiti imposti dalle norme comunitarie e nazionali.

Prevalentemente si tratta di articoli messi in vendita pur non disponendo del marchio CE, che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza, e delle istruzioni in italiano, ritenute dai finanzieri essenziali per testimoniare la genuinità dei prodotti. I militari della Gdf hanno rimosso dagli scaffali la merce in vendita e hanno sanzionato i commercianti per un ammontare complessivo di 15mila euro.