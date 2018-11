Sequestrato 1,5 kg di eroina, 4 arresti

Un chilo e mezzo di eroina sequestrato e quattro persone arrestate. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di finanza di Cagliari.

In manette sono finiti un 62enne campano residente in Piemonte, bloccato a bordo di un'auto appena sbarcato a Cagliari, due fratelli di 47 e 49 anni, e un uomo di 62 anni, tutti e tre della provincia di Cagliari.

I militari delle Fiamme gialle hanno seguito il campano dal momento dello sbarco fino a quello dell'incontro con gli altri arrestati. I quattro si sono incontrati nelle vicinanze di un casolare isolato, nelle campagne di Maracalagonis. Il campano ha iniziato a smontare i sedili dell'auto e il serbatoio recuperando gli involucri con l'eroina da consegnare agli altri tre, a quel punto gli uomini della Guardia di Finanza sono saltati fuori e hanno bloccato i quattro.

Sequestrati tre panetti di eroina per un peso complessivo di un chilo e mezzo: immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 180mila euro.