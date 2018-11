Investita su strisce pedonali, è grave

Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: le sue condizioni sono gravi. E' successo a Sassari in via Verona, all'altezza dell'incrocio con via Valle Gardona. La donna è stata travolta da una Nissan Micra guidata da un ottantenne sassarese. L'urto l'ha scaraventato con violenza sull'asfalto, tanto da perdere conoscenza.

Ai sanitari del 118, accorsi immediatamente, le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, al momento è sotto osservazione. Sul posto anche la Polizia locale, che ha ascoltato l'investitore e alcuni testimoni e sta tuttora eseguendo i rilievi utili per stabilire la dinamica dell'impatto.