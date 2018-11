Disperso cercatore di funghi

Sono proseguite tutta la notte le ricerche di un 76enne disperso in località Is Cannoneris, zona punta Sa Mina, Comune di Domus de Maria. Uscito per cercare funghi l'uomo non ha fatto rientro a casa e, nel pomeriggio di ieri, è scattato l'allarme a seguito della segnalazione ai carabinieri di Pula.

Sul posto oltre a 11 tecnici del del Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvati da un'unità cinofila, stanno operando anche i vigili del fuoco, gli agenti del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale, i barracelli di Pula e i Carabinieri di Domus de Maria. Non è escluso anche l'utilizzo di un elicottero per osservare dall'alto il territorio.