Azienda nuorese evade 1,4mln di euro

Ha evaso il fisco per un milione e 400mila euro non avendo versato nessuna imposta per l'anno 2016. Sono i risultati dell'ispezione sui registri contabili di un'impresa di Nuoro, attiva nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e in quello della distribuzione dei carburanti, condotta dai finanziere del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo barbaricino.

Dopo una complessa attività di ricostruzione della posizione fiscale dell'azienda, i militari delle Fiamme Gialle hanno contestato l'omessa presentazione della dichiarazione e il conseguente recupero a tassazione di un imponibile pari ad oltre un milione e 400mila euro. L'operazione rientra nell'attività degli specialisti della Gdf finalizzata all'emersione delle aziende e dei professionisti del territorio che operano in regime di totale o parziale evasione fiscale.