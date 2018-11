Europe Cup, Dinamo sfida gli ungheresi

La Dinamo Sassari Banco di Sardegna si gioca il primato del girone di Fiba Europe Cup con il Szolnoki Olaj. Mercoledì 14 novembre alle 18 alla Tiszaligeti Sports Hall di Szolnok, Devecchi e compagni affronteranno la compagine ungherese, diretta concorrente per la vetta della classifica del gruppo H. "Ci aspetta una partita importante per blindare il primo posto nel girone, una sfida che sicuramente non sarà facile", commenta coach Vincenzo Esposito.

"Szolnok è una squadra che ha dimostrato di avere un quintetto esperto e di talento già nella sfida di andata al PalaSerradimigni. E mercoledì potranno contare anche sul fattore campo che non è da sottovalutare". All'andata i sassaresi si imposero 98-94, ora sono chiamati a difendere quell'esiguo vantaggio. "Partiamo da un vantaggio di soli 4 punti perciò sarà importante impostare da subito la partita sui ritmi a noi più congeniali", suggerisce Esposito.

"Finora in coppa abbiamo sempre vinto con grossi margini, a eccezione proprio della sfida con lo Szolnoki, ma ancora non riusciamo ad adeguarci al metro arbitrale con la necessaria rapidità. Questa partita sarà un'occasione importante per capire quanto siamo mentalmente pronti per andare avanti il più possibile in questa competizione", chiarisce il coach.