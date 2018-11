Aerei, verso proroga vendita biglietti

L'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, ha richiesto all'Enac e alle compagnie aeree che ancora oggi operano sulle rotte in continuità territoriale - Alitalia, Air Italy e Blue Air - di prorogare la vendita dei biglietti oltre la data del 31 marzo 2019 e sino all'aggiudicazione del nuovo bando.

La misura è necessaria soprattutto per i tour operator che potranno così programmare la prossima stagione acquistando i biglietti dall'1 aprile attraverso gli attuali vettori attualmente titolari dei collegamenti soggetti a oneri di servizio dai principali aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero verso Linate e Fiumicino. La Regione sottolinea che in questo modo si evita "l'interruzione del pubblico servizio e viene garantito il diritto alla mobilità dei sardi". Contestualmente prosegue la procedura amministrativa stabilita dai nuovi bandi per l'aggiudicazione delle rotte aeree in continuità territoriale la cui scadenza è fissata per il 10 dicembre alle 13.