Centrodestra, nome candidato condiviso

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - Un nome condiviso e che rappresenti i sardi, ma che sarà comunque "scelto dalla Lega". Lo ribadisce ancora una volta il deputato leghista Eugenio Zoffili alla fine del tavolo della coalizione, il terzo, in vista delle regionali di febbraio. Una puntualizzazione, quella sul candidato governatore del centrodestra, fatta alla presenza delle altre forze politiche che hanno partecipato all'incontro in programma a Illorai, come Forza Italia e Riformatori che nei giorni scorsi avevano rivendicato il diritto di esprimere un nome. Oggi però, soprattutto tra Lega e Fi e a dispetto dell'alta tensione a livello nazionale, ogni divisione è sembrata superata. "La responsabilità di indicare la figura spetta alla Lega - ha detto Zoffili - sarà un nome condiviso che avrà la Sardegna nel cuore".

In pole c'è il senatore del Psd'Az-Lega, Christian Solinas, oggi assente per motivi istituzionali, ma ancora non è detto che il presidente della Federtennis, il cagliaritano Angelo Binaghi, sia del tutto fuori dai giochi. Sarà Matteo Salvini a dare l'indicazione quando sarà in Sardegna il 22 e 23 novembre.

Qualche polemica proprio su questo fronte perché le altre forze politiche vorrebbero conoscere prima la decisione del leader della Lega. In particolare il coordinatore dei Riformatori Fois ha chiesto "il rispetto della dignità di questo tavolo". (ANSA).