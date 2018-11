Cagliari, Terrapieno chiuso al traffico

Proseguono con la posa del nuovo asfalto i lavori nella rotatoria di piazza Costituzione, sotto il Bastione di Saint Remy. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'intervento, nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 novembre sarà necessaria la chiusura al traffico della zona dalle 7 alle 20. Il divieto di transito non riguarderà i mezzi del Ctm.

In viale Regina Elena il divieto inizierà in prossimità della rotatoria di Largo Dessì, vicino ai Giardini Pubblici: sarà consentito esclusivamente il traffico locale diretto al parcheggio Apcoa e quello diretto al quartiere Villanova con ingresso in via San Giovanni da Piazza Marghinotti. In viale Regina Margherita il divieto di transito sarà attivo dall'incrocio con le vie Eleonora D'Arborea e Lanusei: sarà consentito esclusivamente il traffico locale diretto verso il quartiere Marina con ingresso da via San Salvatore da Horta.

Il transito verso la piazza Costituzione per chi proviene dalla via Sulis, regolato da movieri, sarà indirizzato obbligatoriamente verso il viale Regina Elena o verso il viale Regina Margherita in funzione dello svolgimento delle attività di cantiere che si concluderà nel giro di qualche settimana.