Fi serra fila su programmi e liste

Forza Italia avanti tutta in vista delle regionali. Il partito serra le fila dopo le liti interne e lla pace ritrovata e schiera tutte le forze in campo per contribuire con idee, valori e rappresentanti "capaci per consentire alla Sardegna di riconquistare il proprio presente e restituire un futuro alle prossime generazioni". Zona franca, trasporti, insularità, sanità, revisione del Piano paesaggistico regionale, spopolamento sono i principali temi del programma sul quale il gruppo consiliare regionale farà sintesi dei contributi provenienti dagli amministratori locali, dalle categorie, dai territori.

Azzurri all'opera anche sulla composizione delle liste. Il coordinatore regionale Ugo Cappellacci si avvarrà della collaborazione del deputato Pietro Pittalis e del sindaco di Olbia Settimo Nizzi per il Nord, e del senatore Emilio Floris per il Sud Sardegna. E sarà affiancato dall'europarlamentare Salvatore Cicu e dal comitato regionale del partito.

Comincia così quella che sarà "una mobilitazione capillare nel territorio, con il partito unito dalle idee, dai valori e soprattutto nell'azione per liberare la Sardegna - fa sapere Fi - dalla cappa di un centrosinistra snob e autoreferenziale e dare alle famiglie, alle imprese, ai territori una guida è una squadra all'altezza delle sfide che attendono l'isola".