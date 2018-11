Basket: Serie A; Sassari-Venezia 83-86

L'Umana Reyer Venezia sbanca il PalaSerradimigni di Sassari e resta in vetta. La squadra di Walter De Raffaele batte la Dinamo Sassari Banco di Sardegna per 83-86 dopo aver giocato al gatto col topo per metà partita. La sfida prende giri immediatamente. L'intensità difensiva di entrambe le squadre fa sì che il primo canestro arrivi dopo oltre un minuto e mezzo. La prima mettere il naso davanti è Sassari, che piazza un 4-0 e fa capire alla capolista che non sarà una passeggiata, ma Venezia reagisce subito e si porta avanti. Al 5' la Reyer fissa il massimo vantaggio sul +3: 5-8. Il Banco stringe ancora in difesa, Esposito trova le risposte giuste dalle seconde linee e la partita prende un indirizzo preciso.

Nella seconda parte della frazione il parziale per i biancoblu è di 18-3, così al 10' Sassari segna il massimo vantaggio sul +12: 23-11. Nel secondo quarto Venezia consente a Sassari di fare la lepre, ma le sta più attaccata. Alcune decisioni dubbie degli arbitri su entrambi i lati rischiano di sporcare la partita. La Dinamo riesce a tenere i nervi saldi e va negli spogliatoi sul 40-33.

Il ritorno di Venezia è inesorabile. I ragazzi di De Raffaele colorano la propria area e per Sassari segnare si fa più difficile. Al 25' la Reyer impatta: 50-50. Ma i veneti non si accontentano, mettono la freccia e da quel momento in poi conducono le danze, lasciando la pressione tutta sulle spalle dei sardi. l'Umana mette la freccia e chiude la terza frazione sul +2: 60-62. Nell'ultimo quarto gli ospiti conducono con ordine, Sassari è meno lucida in attacco e paga pegno: per quattro volte Venezia tocca quota +7, l'ultima a mezzo minuto dalla sirena sul 77-84. La Dinamo fa qualcosa di incredibile e a sette secondi dal termine si riporta a -1 sull'83-84, ma il miracolo riesce solo a metà. Vince Venezia 83-86.